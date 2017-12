Tamil Nadu kohus väljastas laevakaitsjaid õigeksmõistva kohtuotsuse täisteksti

Täna avalikustati 14 Eesti laevakaitsja õigeksmõistva kohtuotsuse täistekst, mida oli tarvis, et ametivõimud ja prokurör saaksid tutvuda kohtu argumentidega ja teha otsuse otsuse edasikaebamise osas.

"India Tamil Nadu osariigi võimud ootasid menetlusega edasiliikumiseks kohtuotsuse täisteksti ning nüüd, mil see on neil käes, on oodata edasiliikumist. Uusi arenguid on oodata esmaspäeval," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas.

Chennais viibiv välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk on eelnevatel päevadel kohtunud kõikide ametivõimudega, kelle nõusolekut on vaja laevakaitsjate päriselt vabastamiseks.

Nüüd, kui kohtuotsus on ka neile ametivõimudele täistekstina kättesaadav, saavad nad teha selle põhjal otsuse, kas kohtuotsuse peaks kaebama edasi või mitte. Kui prokurör teavitab, et otsust ei kaevata edasi, saavad ka laevakaitsjad koju sõita.

Võimuesindajad lubasid Kolkile, et teevad omalt poolt kõik, et protsessid liiguksid nii kiiresti kui võimalik. "Erinevate toimingute jaoks on erinevad tähtajad, aga kuna me siin oleme ja palume neid kiirendada, siis loodetavasti liiguvad otsused seekord kiiremini," ütles Kolk Delfile.

Teisipäeval saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris.

India prokuratuur saab järgmise 90 päeva jooksul kohtuotsuse edasi kaevata. Sellepärast pole veel selge, millal laevakaitsjad saavad koju sõita. Otsus võib tulla kolme kuu jooksul.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 35 laevakaitsjat, sealhulgas 14 Eesti kodanikku, 2013. aasta oktoobris. Meeskonnale esitati süüdistus ebaseaduslikus tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus India territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal vabastati laevakaitsjad kautsjoni eest ja 2014. aasta juulis tunnistas Tamil Nadu osariigi kohus neile esitatud süüdistused alusetuks. Sama aasta septembris kaebas India politsei juhtumi edasi India ülemkohtusse. Aasta hiljem saatis ülemkohus laevakaitsjate kohtuasja tagasi Tamil Nadu osariigi kõrgeimasse kohtusse, kus nad mõisteti 2016. aasta alguses viieks aastaks vangi.