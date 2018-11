Talvo Rüütelmaa: Gonsiori tänaval on jalgratturitega arvestatud nii palju kui võimalik ja Kunderi tänav saab laiema jalgrattatee

Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor ja linnakorralduse õppekava juht Helen Sooväli-Sepping ütles Delfile, et on kiiduväärt, et bussiradu on Gonsiori tänaval nüüdsest ühe asemel kaks, rajatud on "Pargi ja reisi" parkla ja kolmest autosõidurajast on tehtud üks.

Jalakäijatele ning jalgratturitele on liiklusolud muutunud aga nii mõneski kohas hoopis ebamugavamaks. "Ristmike lahendusega võib enam-vähem rahul olla ja see on muutnud jalakäijate liikumise sujuvamaks," sõnas Sooväli-Sepping.

Talvo Rüütelmaa rääkis Delfile, et jalgratastele ja jalakäijatele on Gonsiori tänaval pärast remonti rohkem ruumi kui varem. "Aga tõepoolest, seda ruumi ei ole seal nii palju, et veel paremini teha. See, mis nendes tingimustes on võimalik, see on ka tehtud," nentis ta.

"Punktuaalselt võib ju jalgrattastrateegiat lugeda ja tulebki lugeda, aga seda tuleb siis vastavalt võimalustele rakendada ja nii palju kui see võimalik on, on seda rakendatud," toonitas Rüütelmaa.

Ta lisas, et jalgratturitele on kavandatud avaram liiklusruum Gonsiori tänavaga paralleelsele Kunderi tänavale, sest seal pole bussiliiklust ning tänu sellele on jalgratturitel seal ka ohutum sõita. Vastavasisuline projekt on Rüütelmaa kinnitusel ka valmis.

Gonsiori tänava muutmist peab Sooväli-Seppingu sõnul vaatama koos Kunderi tänava planeeritava rekonstrueerimisega. "Avalikkusele on täna teadmata, mil moel muutub Kunderi tänav. Seetõttu on keeruline hinnata, kas ja kuhu mahuvad tulevikus sõitma jalgratturid," nentis ta.