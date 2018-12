Talvo Rüütelmaa: Gonsiori tänava lahendus täidab seatud eesmärke

"Probleemiks on ühissõidukite radade väärkasutused, kuid see probleem on kõikidel linna ühissõidukiradadel. Selles osas on vajalik liiklusjärelevalve tõhustamine," ütles Rüütelmaa Delfile.

Gonsiori tänavale on Rüütelmaa kinnitusel lisatud selguse huvides mõned liiklusmärgid ning võimalikud on veel täiendused, kuid seda juba pikema monitooringu pinnalt.

Gonsiori tänavaga paralleelsel, Lasnamäe suunas ühesuunalisel Kunderi tänaval teostab transpordiamet loendusi ning jälgib liiklusvoogude muutumisi tulenevalt Gonsiori tänava mõjust.

"Kunderisse on kavandatud kergliikluse prioriteet erialdi teeosaga ning sõidukitele ühe sõidurajaga liiklemise võimalus lõigus Faehlmanni tänavast Türnpu tänavani," rääkis Rüütelmaa.

Kunderi tänava Pronksi tänava poolne ots on kavandatud kahesuunalisena. "Hetkel on eskiisid laual ning töö käib," sõnas Rüütelmaa.

Kapitaalremondi läbinud ja uue liikluskorraldusliku lahenduse saanud Gonsiori tänav avati liiklusele 15. novembril. Tänaval on kolm sõidurada, neist kaks välimist bussidele ja kliente sõidutavatele taksodele ning keskmine sõiduautodele.