Talvisele teehooldusele plaanitakse kehtestada uued nõuded

Siseministeerium tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ettepaneku muuta talvise teehoolduse nõudeid nii, et kohati hakkaks hooldus varem pihta ning kohati tuleks seda teha kiiremini.

Siseminister Andres Anvelt selgitas ettepanekus, et politsei- ja piirivalveameti esmasel hinnangul võis jaanuaris kuus inimkannatanuga avariid olla tingitud teeolude seisundist, vahendas ERR raadiouudistes.

Anvelt ütles ERRi raadiouudistele, et see annab selge aluse selleks, et teha ettepanek muudatusteks teehoolduses. "Peaksime tõstma reageerimiskiirust, just ka ennetavat. Teine asi on ka see, et kuidas siis muuta erinevatel teeliikidel reageerimistihedust."

Siseministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks maanteel hooldustsükli alguse ajaks arvestada ilmaolude halvenemise teate saamise aega, ehk alustada talihooldusega prognoositud ilmaolude halvenemisele eelnevalt, mitte vaid lumesaju või tuisu algusest.

Teine ettepanek puudutab seda, missuguse seisunditaseme ajalisi nõudeid ühel või teisel teel arvestatakse. Ministeerium juhib tähelepanu, et range (kolmas) seisunditase kestab kella kuuest kümneni õhtul ning langeb öösel teise seisundi taseme peale. Ettepaneku järgi ei tohiks aga nõudeid öösiti langetada. Või siis tuleks suurema liiklusega teedel kehtestada öösiti veel rangem, neljas seisunditase.