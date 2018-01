Talviku sõnul oleks Vabaerakond valmis valitsusse minema, kuid mitte iga hinna eest

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku kinnitusel oleks Vabaerakond valmis justiitsminister Urmas Reinsalu umbusalduse läbiminekul ja praeguse valitsuskoalitsiooni lõhkimineku puhul teatud tingimustel valitsusse minema, kuid mitte iga hinna eest.

"Kindlasti meil on oma tingimused, aga Vabaerakond on piisavalt tugev tänaseks, et võtta valitsusvastutus," ütles Talvik Delfile.

Millistel tingimustel Vabaerakond valitsusse läheks, ei olnud Talvik nõus ütlema. "Sellest ma veel ei räägiks, see oleks natuke selline "ukse paotamine"," sõnas Talvik. "Kui keegi meile tuleb ettepanekut tegema, siis me kõigepealt kompame. Mingiks puudliks me küll kuhugi minna ei taha," lisas ta.

Reformierakond andis Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvale justiitsministrile tänaseni aega ametist tagasi astuda, vastasel juhul ähvardab Reinsalu riigikogus umbusaldusavaldus. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.