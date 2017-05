Talvik vastab Nestorile: riigikogu õiguste kaitsmise asemel teenindad rapsivaid ministreid

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul on 24 keerulise eelnõuga kolmapäevane päevakord kujunenud mitte tulenevalt tavapärasest töökorraldusest, nagu väidab Eiki Nestor, vaid võimuerakondade soovist vaigistada debatt valitsuse jaoks keeruliste teemade üle nagu riigieelarve defitsiiti lubamine, Rail Balticu leppe ja uute maksude kehtestamine.

„Me teame, et võimuerakondade valitsuse võtmefiguurid arutavad kitsas ringis taktikat ja siis jagavad oma inimestele parlamendis parteilisi korraldusi. Selle asemel, et kaitsta mõistlikku seaduste menetlemist ja parlamendi väärikust, täidab Riigikogu juhatus rapsivate juhtivministrite käske päevakorda kokku pannes. Eiki Nestor ja Enn Eesmaa, kus on teie riigimehelikkus?“ küsis Vabaerakonna esimees.

Talviku arvates ei kannata kriitikat Riigikogu esimehe Eiki Nestori väide, et ülipikad istungid on tavaline ja normaalne asi.

„Nestor toob näitena, et üheksakümnendate alguses olid ka väga pikad päevakorrad. Ta teab suurepäraselt, et siis Eesti riiki alles taastati ja õigusliku vaakumi tingimustes oligi vaja õigusakte kiiresti vastu võtta. Praegu saame lubada endale oluliselt kvaliteetsemat otsustamist, peame inimesi rohkem kuulama. Valitsus tahab otsustata aga kähku, maksku mis maksab,“ ütles ta.

„Kolmapäevale on kuhjatud avalikkuse ja opositsiooni tähelepanu hajutamiseks hulk keerulisi eelnõusid, millest osa on Eesti arengule väga olulised – eelarvedefitsiidi lubamine, Rail Balticu leppe ratifitseerimine ja uued maksud. Päevakorra tihedus välistab süvenemise ja demokraatiale omase põhjaliku arutelu seaduste üle,“ sõnas Artur Talvik.

Kolmapäeval on riigikogu täiskogu istungi päevakorras koguni 24 punkti alustades magusamaksust ja Rail Balticust, kuni rahapesu tõkestamise ja presidendi puhkuse küsimuseni. Tõenöoliselt venib saadikute tööpäev öötundidesse.