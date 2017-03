Talvik: Vabaerakonna väärtusi jagavad IRL-i liikmed on teretulnud, erakondade ühinemisest ärgu unistagu

Vabaerakonna saadik Artur Talvik ei näe IRL-iga ühinemise võimalusi, kuid kutsub üles IRL-i liikmeid, kes Vabaerakonna väärtusi jagavad ja avatud poliitilist kultuuri pooldavad, esitama erakonnale liikmeks astumise avaldus.

„Mõistan, miks Tunne Kelam ja mõned vaatlejad räägivad IRL-i hääbumisest ja Vabaerakonnaga liitumisest kui päästerõngast. IRL on loovutanud konservatiivse maailmavaate meediaplaanidele, kus on kirjas, millal keegi IRL-i poliitikutest käib jälle välja mõne seosetu idee. Seejuures erinevad nende teod valitsuses sõnadest oluliselt,” kommenteeris Artur Talvik.

„Vabaerakonna eesmärk on pakkuda tugevat paremtsentristlikku alternatiivi, mitte päästa teisi erakondi. Ühinemist IRL-iga me ei plaani. Eesti valijad ei ole meid selleks valinud, et me kinnist parteilist mõtlemist ühinemise kaudu omaks võtaksime. Me erineme IRL-ist oluliselt — kui meil on toimiv sisedemokraatia, siis neil juhib kitsas grupp. IRL on ehitanud politseiriiki ülemäärase karistamisega, meie usaldame kodanikku ja panustame hoiakute kujundamisse. Vabaerakond toetab kohalikke kodanikualgatusi, IRL kägistab kohalikke valimisliite ja sundparteistab. Neid erinevusi on väga palju,” rääkis Talvik.

„IRL-is on palju tublisid inimesi, kes kannavad Vabaerakonnale omaseid väärtusi — vabaduse ja demokraatia austamine, ettevõtluse toetamine, kohalike kogukondade ja tugeva kodanikuühiskonna eest seismine, läbipaistev ja korruptsioonivaba riigijuhtimine ja sotsiaalne vastutustundlikkus. Kõik nad on teretulnud liikmeavaldusi kirjutama. Menetleme neid võimalikult kiiresti. Inimeste lollitamiseks mõeldud tehnoloogiate kummardajad, ahneid aferiste ja korruptiivse asjaajamisega harjunud inimesi me ei oota, mingu mujale!” lisas Talvik.

„Praegu tegeleme me oma programmi uuendamisega, et vastavalt ajastu vaimule sõnastada ümber Eesti põhiküsimused ja pakkuda uuendusmeelseid lahendusi võtmevaldkondades. Vanad ideoloogiamääratlused ei toimi enam. Tähtis on saavutada tasakaal Eesti omapära ja avatuse vahel, et ühiskond ei sumbuks sisevõitlusesse. Nii et organisatsioonide tasemel ma praegu ühinemisvõimalusi ei näe, Vabaerakonnal on oma missioon.”