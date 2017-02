Talvik: Vabaerakond on hakanud selgemaid sõnumeid andma, mis kõigile ei sobi

Artur Talvik Foto: Andres Putting

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik ütles, et Vabaerakonnast on viimasel ajal lahkunud mitmed aktivistid, sest Vabaerakond on hakanud senisest selgemaid seisukohti võtma ja mitmed inimesed on avastanud, et pole erakonna seisukohaga nõus.