Talvik: Rõivase pani peaministri ametisse Rosimannus

See on miljoni dollari küsimus, vastab riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Artur Talvik, kui uurida, kas EAS-i võis keegi mõjutada Toomas Hendrik Ilvese küsimuses soodsamalt käituma.

Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimehe, Vabaerakonna saadiku Artur Talviku väitel sai Reformierakonna endine esimees Taavi Rõivas peaministriks tänu erakonnakaaslasest ettevõtjale ja mõjukaks niiditõmbajaks peetud Rain Rosimannusele, vahendas ERRi uudisteportaal.

Me teame väga hästi, kuidas käis see operatsioon "Hõbekuul", mille käigus võeti rajalt maha Siim Kallas, kellest pidi peaminister saama. Siis tuli Rosimannus ja pani Taavi Rõivase peaministriks, see ei ole riiklik saladus, kõik teavad seda," rääkis Talvik usutluses ajalehele Keskus.

"Küsisin Rõivase käest komisjonis, et öelgu ausalt kes teda Riigi Kinnisvaresse soovitasid ja kuidas neil seal parteis asjad käivad. Taavi ütles, et rahandusminister soovitas. Halloo! Isegi vanad kalad hakkasid kõik naerma, me teame ju, kuidas see juhitud demokraatia käib," jätkas Talvik.

Talvik ütles, et ei taha Rõivast rünnata, vaid peab teda sümpaatseks inimeseks, lisades, et viimane on pidanud mängima üsna piiripealseid mänge. "Eks peamine küsimus ole see, milliste diilide ja kokkulepete tulemusena ta Riigi Kinnisvara nõukogu juhiks sai ja mida ta selle eest pidi vastu andma," märkis Talvik, kelle juhtimisel korruptsioonivastane komisjon uuris Rosimannuse ja Rõivase seotust Arsenali keskuse müümisel.