Talvik: Reformierakonnas võtab võimu tagatuba, kus inimesi pannakse ustavuse eest riigikogu aseesimehe kohale

Vabaerakonna esimees Artur Talvik rääkis, et jälgib huviga kui palju tuleb riigikogu juhatuse valimisel rikutud sedeleid ning kuidas kulgeb EKRE ja Reformierakonna vaheline koostöö.

Talvik rääkis, et Vabaerakond ei läinud häälte kauplemisega kaasa. "Ausalt öeldes tahaks, et riigikogu juhatus muutuks aktiivsemaks. Teisest küljest vaatame üsna murelikult, kuidas Reformierakonnas võtab võimu vana tagatuba, kus meetodid on üsna karmid ja jõhkrad ning inimesi pannakse ustavuse eest riigikogu aseesimehe kohale. See on nö ustavushäälte äraostmine ja sellega me kaasa ei lähe," ütles ta.

Talviku sõnul on Reformierakond Vabaerakonnaga toetuse saamiseks ühendust võtnud. "Mingil hetkel tahtsime ise Pevkuri kandidatuuri esitada, aga ta loobus. Muidugi on ühendust võetud. Ma saaks aru, kui me valiksime riigikogu juhatust, aga siin käib toiduahela šõu. Vaatame, palju rikutuid hääli tuleb," sõnas ta.

Talviku sõnul ei ole Vabaerakond hääli Kalle Laanetile lubanud ja Enn Eesmaa pole hääli küsimas käinud. "Lisaks jälgime huviga, kas EKRE ja Reformi vaheline koostöö on tugev," ütles ta.