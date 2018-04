Talvik kaalub Herkelile kaotuse korral koos toetajatega Vabaerakonnast lahkumist

"Kui emotsioon taotakse üles, siis inimesed võtavad ühe või teise selja taha. Selle tulemusena mina Herkeliga polegi võibolla riius, aga seltskonnad lähevad väga tõsiselt riidu ja sealt ei tõmba neid tagasi," ütles Talvik.

Ta tõi näiteks Reformierakonna, kus aasta eest toimus esimehevalimine, kus vastamisi olid Hanno Pevkur ja Kristen Michal. Valimistel läks teravaks ja pingeid ei lõppenud valimistega ära, vaid siiani käib susimine.

"See on igasugustele organisatsioonidele väga ohtlik. Siis juhtubki, et ei tegeleta Eesti paremaks tegemisega, vaid hakatakse oma sisevõitlusi pidama ja energia läheb sinna," hoiatas Talvik.

Ta ütles, et Eesti poliitilised probleemid algavad kõik erakonnasüsteemist. Tema geriljandus tähendab, et ta on üritanud erakonda teistsugusena hoida, aga Vabaerakonnas on palju neid, kellel on vanad erakonna pidamise tavad aju sees ja neid ei võta sealt kuidagi välja.

Talvik ütles, et taoline geriljavõitluse stiil tõi 2015 Vabaerakonna riigikogusse, aga kui hakati liikuma tavalise erakonna suunas, siis see edu kadus.

Loe veel

Tänane Õhtuleht kirjutas kuulujuttudest, et Vabaerakond võib ühineda IRL-iga. Paljud praegused vabaerakondlased on endised IRL-i liikmed.

Talvik nimetas seda haigeks jutuks ja Herkel eitas seda plaani. Talvik ütles aga, et nii mõtlevaid inimesi on Herkeli toetajate seas. Põhjenduseks tuuakse, et nüüd on respublikaanid võidetud ja võimul on vana kampsun Helir-Valdor Seeder.

Räägitakse, et Talvik on ähvardanud, et kaotuse korral läheb ta koos toetajatega Vabaerakonnast minema. Talvik ütles, et kõva häälega ta seda rääkinud ei ole.

Talvik ütles, et kogu Euroopa probleemiks on poliitiline klass, kus inimesed hoolivad vaid oma heaolust. Inimesed Euroopas on sellisest parteidest tüdinenud.

"Sellise mõttelaadiga seltskondades, kus kandideeritakse sooja koha saamiseks või oma asja ajamiseks, ma kindlasti ei taha kandideerida," rääkis Talvik.

Kas see tähendab, et kui Talvik ei saa geriljat teha, läheb ta minema? "Arvan, et tavavahendite, süsteemi vahenditega süsteemi muutma minna on ülikeeruline, et mitte öelda võimatu," ütles Talvik.

Tema sõnul võib ju tegeleda asendustegevuste ja peenhäälestusega, aga kui tahad suuremaid muutusi ühiskonnas, siis tuleb käituda teistmoodi.