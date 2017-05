Talvik: Jüri Ratase tegevusetus kahtlustatav Sarapuu puhul on tagasiastumist väärt

Vabaerakonna esimehe ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Artur Talviku sõnul on Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule esitatud kahtlustus seoses pealinna prügiäri skeemidega Eesti õiguskaitsesüsteemi tugevuse tunnus, kuid muretsema paneb Jüri Ratase soovimatus probleemidega ennetavalt tegeleda.

„Kui Tallinna prügiäri probleeme Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis käsitlesime, oli tunda, et abilinnapea Sarapuu käsi on kasvanud liiga pikaks. Sel põhjusel pöördusimegi prokuratuuri poole palvega selgitada, kas asjaga tegeletakse. Loodan, et kapo ja prokuratuur teevad head tööd ja toovad kohtu ette kõik isikud, kes oma ärihuvides tegutsedes on viinud Tallinna prügimajanduse kollapsi äärele ja soodustanud pealinna korruptiivset juhtimist,“ ütles Talvik.

Artur Talviku sõnul on Sarapuu kinnipidamine märk Eesti õiguskaitsesüsteemi tugevusest, kuid Keskerakonna esimehe soovimatus tegelda oma erakonna juhtliikmete mahhinatsiooniga paneb tõsiselt muretsema. „Vabaerakonna saadikud on korduvalt peaministrile öelnud, et kui ta üdini korrumpeerunud keskerakondlaste pesa Tallinna linnas laiali ei aja, siis läheb suureks jamaks,“ nimetas Talvik. Nüüd avalikuks tulnu kinnitab tema sõnul, et Ratas kas ei saanud korruptsiooni ulatusest aru või ei ole tal jõudu sellega võidelda.

„Jüri Ratas käib ja kustutab tulekahjusid. Aga ei piisa sellest, et pärast pauku ütled, et see inimene enam ei jätka oma ametis. Usun, et Keskerakonna esimees ei ole nii väikeste kogemustega, et oma erakonnas toimuvat mitte teada. Kui Ratas oma suhtumist ei muuda, milleks tal on veel pisut võimalusi, siis alanud korruptsioonivastane liikumine muutub veelgi tugevamaks,“ sõnas ta.

„Korraldame 31. mail Tallinna korruptsioonikonverentsi, kus soovisime käsitleda ka prügiäri seni tundmatuid nurki, kuid pärast Sarapuu kinnipidamist viime fookuse uutele kuumadele teemadele,“ lõpetas ta.