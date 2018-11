TalTechi uues laboris saab maailmatasemel testida elektrisüsteemide kaitsemehhanisme

Avatav labor asub TalTechi energeetikamaja ruumis NRG-527 (Ehitajate tee 5).

Labori avamisel demonstreeritakse, kuidas tuvastada rike ning millised tegevused ja lülitamised toimuvad alajaamas, et taastada elektri jõudmine tarbijateni.

TalTechi energeetikateadlase Jako Kilteri kinnitusel sõltub igapäevane heaolu järjest rohkem elektrist ning elektritoite tagamiseks on vajalik järjest suurem elektrisüsteemi automatiseerime.

„On oluline, et elektrisüsteemi rikete korral oleks katkestused võimalikult lühikesed ja süsteemist eemaldatakse vaid elektrivõrgu rikkeline osa.

TalTechi uues laboris on õppe- ja teadustöö teel võimalik katsetada, seadistada ning välja töötada uusi põhimõtteid, kuidas peaks toimuma rikete lokaliseerimine ja väljalülitus tänapäevases ning tuleviku elektrivõrgus. Need teadmised on eriti vajalikud arvestades Eesti desünkroniseerimist Venemaa elektrivõrgust,“ rõhutas elektrisüsteemide uurimisrühma juht dr Kilter.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi uus labor valmis koostöös Siemensi ja Harju Elektriga.

Siemens tarnis kõik releekaitse- ja automaatikaseadmed, mis paigaldati releepaneelidesse Harju Elektri tehases.

Instituut pakub omalt poolt vastu täiendkoolitust mõlema ettevõtte töötajatele ja koostöös ettevõtetega TalTechi üliõpilastele lõputööde teemasid.

Instituudi direktori Ivo Palu sõnul on uus teaduslabor osa ülikooli elektrivõrkude ja -süsteemide tuumikkeskusest.

„Läbi erinevate õppe- ja teadusprojektide oleme aastate jooksul oma laboreid üksikute seadmetega pidevalt täiendanud ning nüüd saame juba olemasolevad seadmed omavahel kokku ühendada.