TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll: plagiaadisüüdistusega töid on olnud viimase kahe aasta jooksul üks

www.DELFI.ee RUS

TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine Foto: Madis Veltman

Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll andis teada, et ülikoolis on olnud plagiaadikahtlustusi, kuid täiemahulise süüdistuse on saanud juba kaitstud töödest viimase kahe aasta jooksul üks diplomitöö.