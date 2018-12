TalTech varustas helitoega 95 protsenti oma liftidest

Enamik hääletoe saanud liftidest teavitavad kasutajat eesti- ja inglise keeles sellest, millal uksed avanevad ja sulguvad ning mis korrusel liftid peatuvad.

See annab inimesele, kes ei saa vajalikul määral informatsiooni oma nägemismeele abil, heli teel teada, kus ta on ja kuhu liigub. Mõned liftid teavitavad sõitjaid vaid ukse sulgumisest.

Enamikele liftidele on hääle andnud Jakob Rosin, kes on Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige ning üks Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuhtidest.

„Elukestvat õpet ja teadmistepõhist majandust hindaval ajastul on oluline, et iga õpimotiveeritud inimene saaks võimalikult iseseisvalt omandada võimetekohast akadeemilist haridust ning seeläbi tööandjate vajadusi arvestades kvalifitseeritud spetsialistina ühiskonda panustada,“ märkis TalTechi erivajadustega üliõpilaste nõustaja Sven Kõllamets. „Seetõttu pidasime oluliseks, et iga liftikasutaja teaks, millisel korrusel lift peatus – esmapilgul väike, kuid oluline detail.“

TalTechi eri hoonetes on kokku 18 kabiiniga lifti, millest tänaseks on häältoe saanud 17. Sellisel arvul helitoega lifte ei ole hetkel üheski teises Eesti ülikoolis.

TalTechi linnak on Eesti ülikoolide võrdluses esimesi ning üks parimal viisil läbimõeldud ja disainitud just liikumispuudega, piiratud liikumisvõimega või erivajadustega tudengite heaolu arvesse võttes. Seda on varem rõhutanud ka rahvusvahelised hindajad. Nii on ülikoolis olemas automaatselt avanevad uksed, kaldteed, platvormtõstukid treppidel jpm.