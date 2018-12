TalTech ja riigikantselei käivitasid asekantslerite arenguprogrammi

„Meie ümber aset leidvad tehnoloogilised arengud loovad täiesti uusi võimalusi poliitikate kujundamiseks, kommunikeerimiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. See nõuab järjepidevat arengut ka asekantsleritelt, kes on poliitikavaldkondade eestvedajad, koostöö edendajad ning seeläbi riigi tuleviku kujundajad,“ lausus TalTechi Ragnar Nurkse instituudi direktor Erkki Karo.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirni sõnul on arenguprogrammi eesmärk värskeima rahvusvahelise teadmise jagamine, et välja töötada parimad praktikad tänapäevaste poliitikaväljakutsetega tegelemiseks ja kasutajate vajadustest lähtuvate poliitikate kujundamiseks.

„Asekantsleritel kui erinevate poliitikavaldkondade sisulistel juhtidel on kandev roll riigi poliitikate kujundamisel. Asekantslerite meeskonnas on aset leidnud mitmeid muutusi ja seetõttu on koolitusel lisaks uute teadmiste andmisele oluline roll ka ühtsete väärtuste kujundamisel ja koostöö loomisel,“ ütles Limbach-Pirn.

Koolitusprogramm algas täna ja kestab järgmise aasta märtsini. Selles osaleb ligi 40 asekantslerit.