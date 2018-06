Tallinnasse Mustamäele tuleb Karjavälja tänav

Tallinna linnavalitsus arutab homsel istungil korralduse eelnõu, mis teeb ettepaneku määrata Mustamäe teelt algavale ja üle Laki tänava paralleelselt A. H. Tammsaare teega kulgevale tänavale Karjavälja tänava nimi ning muuta Aiandi tänava leviala.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon arutas tänavaharu nimeküsimust esimest korda mullu 19. mai koosolekul ja märkis, et tegemist on olemasoleva tänavaga, mis kulgeb A. H. Tammsaare tee garaažide, Mustika keskuse ja teiste ärihoonete vahelisel alal ning sellelt on juurdepääs peamiselt korrastamist vajavatele A. H. Tammsaare tee aadressidega kinnistutele.

Mustamäe tee ja A. H. Tammsaare tee nurgal on säilinud kaks talu: Mustamäe tee 88 Mäe talu ja selle kõrval, Mustamäe tee 90 Karjavälja talu, mille järgi sai nime ka sealne bussipeatus. Seetõttu pidas nimekomisjon sobilikuks anda tänavaharule nimi lähedal asuva Karjavälja talu järgi.

Läänepoolne lõik kõnealusest tänavaharust on hõlmatud Aiandi tänava koosseisu, kuid arvestades, et tänav on Mustamäe teest Laki tänavani tajutav ühe tervikuna, siis leidis nimekomisjon, et ka Aiandi tänava leviala tuleks muuta selliselt, et tänav lõpeks edaspidi Karjavälja tänaval.