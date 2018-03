Tallinnas Venemaa presidendivalimistel hääletanu: valima olid tulnud peamiselt pensionärid

Venemaa presidendivalimiste eelhääletamine Vene saatkonnas eile 17. märtsil Foto: Madis Veltman

Hääletajate meeleolu Venemaa presidendivalimistel Tallinna valimisjaoskonnas oli valimas käinud Eestis elava Vene kodaniku Anna sõnul lõbus ja järjekord liikus kiiresti. Erinevalt Venemaast räägivad siin Anna sõnul kõik varmalt oma eelistustest. Venemaal on sarnane aga see, et valmistest võtavad osa eelkõige pensionärid.