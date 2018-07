Tallinnas ummikutega võitlevad liiklusreguleerijad lähevad linnale maksma üle 100 euro tunnis

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on hetkel on õhtusel-ja hommikusel tipptunnil väljas kuus reguleerijat. Selle eest tuleb maksta üle 100 euro tunnis.

Nad asuvad põhilistes liiklussõlmedes, mida kinni sõidetakse ehk Jõe-ahtri-Tuukri, Narva maantee-Pronksi ning Stockmanni juures Liivalaia-Pronksi-Tartu maantee ristmikel.

Rüütelmaa sõnul on seoses Gonsiori ehitusega see piirkond enim reguleerimist vajav. Reguleerijaid on veel väljas linnas-näiteks Tõnismäel ja veel mõnedes kohtades, liikluse seisust olenevalt.

"Hetkel on nad oma kohustusi hästi täitnud ja olnud abiks. Tänu nende olemasolule ristmikke praktiliselt polegi kinni sõidetud. Kui liiklejad on uue liikluskorraldusega harjunud, siis vaatame kas nende vajadus on jätkuv või mitte," kommenteeris Rüütelmaa täna Delfile.

"Me monitoorime olukorda jooksvalt ja teeme selle põhjal otsused otsuseid. Mõnda kohta paneme reguleerijaid juurde, mõnda tõstame ümber," seletas Rüütelmaa.

Reguleerija turuhind on täna koos käibemaksuga 18 eurot tunnis. Kuue reguleerija puhul teeb see tunnis 108 eurot.