Tallinnas trammiga lennujaamast sadamasse ilma ümberistumiseta ei saa

Sügisest saab lennujaamast trammiga kesklinna, ent edaspidi trammiga lennujaamast sadamasse sõitmiseks tuleb ikka poolel teel ümber istuda, sest lennujaamast tulev tramm number neli viib Tondile, sadama äärest mööda sõitev number kaks aga lõpetab lennujaama asemel Sõjamäel.

Trammiga saaks otse lennujaama tõesti, kui trammiliin number kaks, mis Kopli suunalt sadamast mööda sõidab, läheks Ülemiste suunal lennujaama välja - eesti keelt mitte mõistval ja kohalikke olusid mitte tundval turistil oleks siis mugav, ümberistumiseta otsetee, seda enam, et mõne aasta pärast peaks trammiliin tegema sissesõidu ka lausa sadamani välja. Selle asemel aga suundub Koplist tulev tramm number kaks Sõjamäele Suur-Paala peatusesse, mitte Ülemistele ja sügisest lennujaama- asjaolu, mida kõik tallinlasedki ei tea ja lennujaama hakkab sõitma üksnes tramm number neli, kirjutas ERR.

Lahendus oleks lihtne, kui transpordijuhid vahetaksid trammide sihtpunktid Ülemiste-suunal ära, nii et kaks viiks lennujaama ja neli suunduks Sõjamäele. Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Enno Tamm ei näe praeguses lahenduses aga probleemi.

"Igasuguste ümberistumiste kasutamine on kõigis maailma trammiliiklusega linnades täiesti elementaarne, sest ega kõik trammid ei saagi sõita ju kõikides suundades üheaegselt," pareeris Tamm turistidele transpordikasutuse lihtsustamise ideed.

Loe veel

"Lennujaam on ikkagi Eesti Vabariigi õhuvärav ja eriti nüüd, eesistumise käigus sõidavad väga palju inimesed Tallinnasse ja just neljas trammiliin on see, mis läbib tervet kesklinna; kes tahavad aga sõita Kopli ehk Kultuurikatla poole, nende jaoks on olemas võimalus Hobujaama peatuses ümber istuda," ütles Tamm ERR.ee-le.

Ühe lahendusena võiks suunata ka mõlemad trammiliinid lennujaama ning asendada Sõjamäe-suund mõne bussiga, ent Tamm ei pea seda põhjendatuks.

Tallinn on Kopli trammiliini renoveerimistöödega jõudnud nii kaugele, et tramm number kaks, mis praegu lühendatud trajektooril sõitnud on, esmaspäevast, 26. juunist 31. augustini üldse ei sõida ja, kuna tramm number üks ei sõida ehitustööde tõttu juba pikemat aega, asendab linn augusti lõpuni Kopli-suuna trammid alates kesklinnast bussiga nr 52.