Tallinnas toimuva keemiakonverentsi peaesinejad on Nobeli laureaadid

Konverentsi peakorraldaja akadeemiku ja TTÜ keemiaprofessori Margus Loppi sõnul on selleaastane Tallinna konverents läbilõige maailma keemiateaduse tänasest võimekusest ja suundumustest. „Eriti oluliseks pean ettekandeid väikeste molekulide käitumisest eluslooduse sarnaste katalüsaatoritena, millega ka Tallinna Tehnikaülikoolis edukalt tegeletakse. Palju ettekandeid on pühendatud uute meetodite rakendamisele ravimite ja teiste vajalike molekulide saamiseks. See on BOS-konverentsidele iseloomulik – akadeemiline teadus ja rakendusteadus üksteise innustajana ja toetajana,“ selgitab akadeemik Lopp.

Konverents toimub kümnendat korda ning kolmandat korda saadakse kokku Tallinnas (varem 2006 ja 2012. aastal). BOS konverentsidel osalevad nii ülikoolide teadlased kui tööstustehnoloogiate loojad eraettevõtetest.

Konverentsist võtab osa üle 250 teadlase kõikidelt kontinentidelt, v.a Antarktika. BOS konverentsidele pani aluse 20 aasta eest tehnikaülikooli audoktor ja Queensi ülikooli emeriitprofessor Victor Snieckus Kanadast. Konverentsi viivad läbi Tallinna Tehnikaülikooli keemikud eesotsas professor Margus Loppiga. Konverentsi korraldamist toetavad Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Oluliselt tuge konverentsile annavad Teaduste Akadeemia, Tallinna linn ja mitmed ettevõtted.