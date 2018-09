Tallinnas toimus Balti riikide julgeolekukonverents. Kaitseväe juhataja Riho Terras: Venemaa strateegia on NATO liitu mõra lüüa

Kindral Terrase sõnul tuleb NATO liikmesriikidel ja kogu läänemaailmal seista silmitsi üha süveneva Venemaa poolt mahitatava infosõjaga. Tallinnas toimunud iga-aastase Balti julgeolekukonverentsi lõppsõnas rõhutas kaitseväe juhataja ka vajadust realistlike ja läbiharjutatud kaitseplaanide järele.

„Viimase kolme NATO tippkohtumise tulemused on oma koosmõjus käegakatsutavad. Liitlased on oma relvajõududuga Eesti territooriumil loomas heidutust ja tagamas kaitset. Sellelt pinnalt peame edasi liikuma NATO tugevdusjõudude planeerimisega,“ ütles kindral Terras ja lisas, et Venemaa relvajõudude kiire ning mahuka moderniseerimise taustal tuleb NATO riikidel rohkem panna rõhku oma relvastusprogrammide kaasajastamisele, kaasates vahendeid ja ekspertiisi erasfäärist.

Balti julgeolekukonverentsi korraldab rahvusvaheline kaitseuuringute keskus koostöös kaitseministeeriumiga juba üheksandat aastat. Ühepäevase konverentsi teemadeks on transatlantilised suhted, liitlaste kaitsekulud ja Balti riikide julgeoleku tugevdamine.