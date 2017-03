Tallinnas toimub suvel seksuaalvähemuste paraad

Tänavu augustis korraldatakse Tallinnas taas seksuaal- ja soovähemuste paraad Tallinn Pride.

"Tallinn Pride on osa ülemaailmsest Pride-liikumisest, mille eesmärgiks on suurendada seksuaal- ja soovähemuste nähtavust ühiskonnas läbi heatujulise ürituse, mis laseb igaühel olla see, kes ta tõeliselt on," teatasid korraldused ürituse Facebooki lehel.

Viimane Pride paraad Tallinnas ja Eestis üldiselt toimus kümme aastat tagasi. "Vahepeal on palju muutunud. On olnud nii tõuse kui mõõnasid: ühiskond ja avalik arvamus on muutunud, on toimunud teisi suuri LGBT+ üritusi. Kooseluseadus andis lootust, kuid lõpuks jäi soovitud tulemus saavutamata ning hetkel tekitab seadus vaid segadust," lisasid korraldajad.

Tallinn Pride paraad toimus Eestis aastatel 2004-2007.