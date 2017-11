Tallinnas selguvad uued linnaosavanemad - kes jätkab, kes lahkub?

Täna õhtul arutab Keskerakonna Tallinna piirkonna nõukogu, kellest võiksid saada uued linnaosavanemad. Praeguseks on vaid kindel, et uue vanema saavad Kristiine, Pirita ja Mustamäe. Delfile teadaolevalt aga jätkab vähemalt kolm senist linnaosavanemat oma ametis ning vangerdus võidakse teha ka Nõmme juhtimises.

Delfile teadaolevalt jätkab Haabersti linnaosavanemana valimistel Marek Jürgenson, kes sama ametit pidanud juba viimased kuus aastat. Haabersti elanike kõrget toetust tema vastu näitab tema ametis oldud aja jooksul kasvanud häälte arv. 2009. aastal, kui ta oli neli aastat pidanud Kesklinna vanema ametit, sai samas piirkonnas vaid 334 häält. Kaks aastat hiljem sai temast Haabersti linnaosavanem ning 2013. aastal usaldas teda uues ringkonnas üle 1200 valija. Kuu aega tagasi valis aga tema poolt juba 2104 inimest.

Pole põhjust ka arvata, et Põhja-Tallinnas märkimisväärse häältesaagi kogunud Raimond Kaljulaid ei jätkaks linnaosavanemana. Kaljulaid kutsus valimiskampaanias üles inimesi tema poolt hääletama elanikke, soovivad tema jätkamist linnaosavanemana. Tervelt viiendik piirkonnas hääletanutest ainuüksi teda valiski. Kokku hääletas Keskerakonna poolt Põhja-Tallinnas 13460 inimest, mis teeb üle poole 25663 hääletanust. Kaljulaid on korduvalt öelnud, et soovib oma tööd jätkata ja kuivõrd abilinnapea kohad on jagatud, siis ei ole ka põhjust arvata, et ta enam oma sõnadest taganeda võiks.

Delfile teadaolevalt jätkab Lasnamäel linnaosavanemana Maria Jufereva, kes Mihhail Kõlvarti järel piirkonnas Keskerakonna teise tulemuse tegi. Võrdluseks - Jufereva kogus neli aastat tagasi samas piirkonnas 199 häält, tänavused 1407 häält aga tõestavad, et rahvas on teda linnaosavanemana usaldanud.

Jufereva asetäitja on seni olnud Jaanus Riibe, kuid uuel ametiajal võib temast saada hoopis Nõmme linnaosavanem. Ehkki praegune vanem Tiia-Liis Jürgenson ütles Delfile, et ta sooviks oma tööd jätkata, möönis ta, et tsel teemal pole temaga vesteldud. Riibe ei soostunud aga võimalikku vangerdust kommenteerida.

Mustamäe senine linnaosavanem Helle Kalda kinnitas, et tema oma ametikohal jätkata ei kavatse, vaid siirdub volikokku. Tema asetäitja Indrek Ahlberg, kes muide valimistel kandideeris hoopis Pirital, ei osanud arvata, kellest võiks saada uus Mustamäe linnaosavanem, kuid kinnitas, et tema ei ole huvi üles näidanud.

Lahtised on veel ka Kristiine, Pirita ja Kesklinna vanemate ametikohad. Kristiine senine vanem Vadim Belobrovtsev alustas teatavasti tööd abilinnapeana, samasuguse sammu tegi oma karjääriredelil ka Pirita senine vanem Tõnis Mölder. Kümme kuud kesklinna vanemana tegutsenud Taavi Puki osas ei ole veel selgust.

Praegused linnaosavanemad

Haabersti - Marek Jürgenson

Kesklinn - Taavi Pukk

Kristiine - Vadim Belobrovtsev

Lasnamäe - Maria Jufereva

Mustamäe - Helle Kalda

Nõmme - Tiia-Liis Jürgenson

Pirita - Tõnis Mölder

Põhja-Tallinn - Raimond Kaljulaid

Tulevased linnaosavanemad

Haabersti - Marek Jürgenson

Kesklinn - ? (On võimalus, et jätkab Taavi Pukk)

Kristiine - ? (Vadim Belobrovtsev sai abilinnapeaks)

Lasnamäe - Maria Jufereva

Mustamäe - ? (Helle Kalda siirdub volikokku)

Nõmme - Jaanus Riibe

Pirita - ? (Tõnis Mölder sai abilinnapeaks)

Põhja-Tallinn - Raimond Kaljulaid