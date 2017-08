Tallinnas Räägu tänaval algab teeremont, liiklus on novembrini kinni

Tallinna kommunaalameti tellimusel alustatakse järgmisel nädalal Räägu tänava Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde tõttu on tänav 3. novembrini tavaliiklusele suletud.

Tööde eesmärk on luua jalakäijatele ja jalgratturitele paremad ja ohutumad liikumisvõimalused ning rekonstrueerida olemasolev sõidutee ja rajada sajuveekanalisatsioon. Räägu tänava Mustamäe tee ja Mooni tänava vahelise lõigu pikkus on 550 meetrit ning rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp ja ehitustööde lepinguline maksumus on 555 000 eurot. Ehitustööde lõppemise lepinguline tähtaeg on 3. november, teatas Raepress.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 5,5 meetri laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. „Räägu tänava paarisnumbritega majade poolsele küljele ehitatakse 3,0 - 3,50 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee ja paaritute numbritega tänava poolsele küljele 2 meetri laiune asfaltkattega kõnnitee,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf .

„Liikluse rahustamiseks paigaldatakse sõiduteele kolmed künnised ning Algi tänavale ja Mooni tänavale ehitatakse projekti kohaselt tõstetud ristmikud, mis on samuti mõeldud liikluse rahustamiseks.“

Tööde mahus rajatakse Räägu tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Räägu tänava parkimisvõimaluste parandamiseks rajatakse tänavale 41 parkimiskohta.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, kuid kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.