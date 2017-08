Tallinnas pommiähvardusi teinud mees mõisteti tingimisi vangi

Harju maakohus mõistis kuueks kuuks tingimisi vangi 31-aastase Taneli, kes tegi esmaspäeval kesköö paiku purjus peaga pommiähvarduse Viru bussiterminalile ja Tallinna sadama D-terminalile.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Maigi Simsoni sõnul õnnestus kohtueelne menetlus kiirelt läbi viia, kuna kahtlustatav peeti kinni vähem kui ööpäev pärast juhtumit. "Kohus tunnistas mehe süüdi ja mõistis talle kuue kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdistatav kahe aastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei pane," lisas prokurör.

Samuti peab süüdimõistetu alluma katseajal käitumiskontrollile, mille käigus tuleb tal loobuda alkoholist, osaleda kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis ning alluda alkoholisõltuvuse ravile. „Arvatavalt just alkoholi liigtarbimise tagajärjel tekkisidki süüdistataval mõtted neid telefonikõnesid teha,“ ütles Simson.

Süüdistuse kohaselt helistas Tanel 7. augustil kella 23.35 paiku kahel korral Häirekeskusesse ning ütles, et Viru bussiterminalis ja Tallinna sadama D-terminalis on pomm. Mõlemale kõnele tulid nii sadamasse kui ka bussiterminali kohale politseinikud, demineerijad, päästjad, kiirabi ja turvameeskond. Tunni aja möödudes tehti selgeks, et pommiohtu ei ole. Järgmise päeva hommikul pidasid Põhja prefektuuri politseinikud Harjumaal Taneli kinni.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Marti Magnuse sõnul on Euroopas olnud palju traagilisi rünnakuid, mis ka meie ühiskonna ärevaks on muutnud. "Seega on äärmiselt vastutustundetu teha sellise sisuga kõnesid, mis hoiavad kinni väga suurt ressurssi ja tekitavad piirkonnas olevatele inimestele ebameeldivusi," lausus Magnus. "Kõne tegijad ei pruugi aru saada enne kohtusse jõudmist, et üks kõne võib kaasa tuua kriminaalkaristuse."