Tallinnas pidutseb nädalavahetusel 5500 Soome abiturienti

Soome sellekevadised abituriendid on eksamiteks valmistumise hetkeks kõrvale heitnud. Eile pärastlõunal tõi Tallinki alus Megastar Helsingist Tallinna pidutsema 1600 noort.

Helsingi Läänesadamas oli meeleolu Ilta-Sanomate teatel veel ootusärev, just selline, mis eelneb legendaarsetele õhtutele. Mõnda põuepudelit arvestamata oli abiturientide käes näha eelkõige energiajooke.

Tallinn on tuntud muu hulgas oma pika ajaloo ja kultuurielu poolest, aga sellel reisil tõenäoliselt Eesti minevikust Rootsi või Vene keisririigi osana ei räägita, kirjutab Ilta-Sanomat. Päevakava on tihe. Suurem osa reisil olijatest veedab kogu aja hotellitoas või välkuva värvivalguse käes.

„Me ei ole eeldatavasti tulnud kultuurireisile, aga võib ju neid kultuuriobjektegi samal ajal leida. Läheme avatud meelega teele,” ütles Hämeenlinna lütseumi õpilane Samuli Pohja.

Ilta-Sanomat kirjutab, et võiks oletada, et abituriendid panevad peomootori täispööretel tööle kohe Läänemere lainetel. Siiski on päeval toimunud muud üritused teraviku maha lihvinud ning laeva kümnel tekil tukutakse põrandal ja seltskonnad tarbivad tsiviliseeritult baguette’e, karastusjooke, longerot ja siidrit.

Laeva koridorid on pungil täis ja tüdrukud meigivad end suurte peeglite ees. Poest kantakse jooke õhtu tarbeks. Laudadel on näha vahuveinipudeleid.

„See on igavesti meelde jääv päev. Neid mälestusi meenutatakse siis vanaduspõlves,” nendib Olli Uski Haukilahti gümnaasiumist.

Pidu läheb päriselt käima alles hotellis. Õhtu peaartist on Teflon Brothers.

Üritus nimega Abi Goes Tallinn on kiiresti laienenud. Esimesel, 2016. aastal oli osalejaid umbes 500. Eelmisel aastal osalejate arv kolmekordistus umbes 1600 pidutsejani. Sel aastal pidutseb kolmel päeval 5500 Soome abiturienti. Peod toimuvad kolmes Tallinna hotellis: eile olid peod Radisson Hotel Meritonis ja Sokos Hotel Virus. Täna ja homme jätkuvad peod Meritonis ja Radisson Blu Hotel Olümpias.

Hotellides on valmistutud turvameeste arvu kahekordistamisega. Kohal on ürituse Abi Goes Tallinn oma meditsiiniõde. Reisifirma esindaja on valves varaste hommikutundideni.

Kõigis hotellides on Soome abiturientide jaoks eraldi ööklubi.