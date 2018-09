Tallinnas Nõmmel avas uksed Pääsküla kooli ja Nõmme huvikooli ühine hoone

Üks kool hoone asub ühes, teine teises tiivas ja nad on omavahel ühendatud, et oleks võimalikult mugav koostööd teha. Ruumide kavandamisel on arvestatud mõlema kooli soovidega.

Ehitustöid alustati eelmise aasta suvel Pääsküla kooli hoone kahe amortiseerunud korpuse lammutamisega. Nende asemele ehitati täismõõtmetes spordisaal, aeroobika- ja jõusaalid, samuti olme- ja administratiivhoone aula, muusikaklasside, rekreatsiooniala, söökla ja garderoobiga.

Vanast hoonest säilis Põllu tänava äärne neljakorruseline õppehoone, kuhu ehitati enamik klassiruume. Kuna territoorium on piisavalt suur, otsustas Tallinna linnavalitsus sinna rajada ruumid ka Nõmme huvikooli, endise nimega Nõmme noortemaja, tegevuse laiendamiseks. Huvikool sai kolmele korrusele ligikaudu 2500 ruutmeetri jagu uusi klassi- ja tegevusruume, sealhulgas muusikaklassid, aeroobika- ja tantsusaal, meisterdamise töökojad ja palju muud.

Nõmme huvikool jätkab edaspidi tegevust kolmes asukohas. „Õie tänavale jääb tegutsema loodusmaja. Nurme tänava majja jäävad sinna sobivad tegevused, eelkõige väikelastele suunatud ringid ja mõned muusikaringid. Uutesse ruumidesse kolivad kunsti-, tehnika- ja tantsuringid, samuti Nõmmele au ja kuulsust toonud kabetajad,“ rääkis Nõmme huvikooli direktor Hele Leek-Ambur. „Erilist uhkust tunneme aga rahvusvahelistele normidele vastava kiirusautomudelite ringraja üle.“

Ehitustööd ja sisustamine läksid linnale maksma üle 9,1 miljoni euro. Maja ehitasid RAMM Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ.