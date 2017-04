Tallinnas mere äärde plaanitud rahvusooperi maja asemele ehitatakse bensiinijaam

Kui varasemalt räägiti võimalikust kultuuriväärtuse loomisest - rahvusooperi maja ehitamisest - Reidi tee äärde Tallinna sadama ja Russalka vahele jääval rannaalal, siis viimastel andmetel plaanitakse sinna teha hoopis Circle K tanklat.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein põhjendas "Aktuaalsele kaamerale", et rahvusooper ei näinud ala uue võimaliku asukohana. Sellest tulenevalt jäi Tallinna linnavalitsuse otsustada, mida mereäärse krundiga teha.

"Põhimõtteliselt on tegemist pikkade läbirääkimistega ja nende tulemusel on leitud koht, mis rahuldab täna nii linna kui ka Circle K-d, et bensiinijaam linnahalli juurest ära kolida," ütles Tallinna linnapea kohusetäita Taavi Aas.

Aas lisas, et bensiinijaama asukoht võimaldab ka kergliiklejate teenindust. Linnavalitsus teeb vahetuse Circle K-ga, et saada endale linnahalli juures olev bensiinijaama krunt. Mis krundiga peale hakatakse, pole täpselt teada, küll aga on räägitud võimalusest ehitada sinna linnavalitsuse hoone.