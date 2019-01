Tallinnas maksti mullu matusetoetust üle miljoni euro

Alates 2018. aastast on matusetoetuse maksmine kohaliku omavalitsuse ülesanne, mida riik toetab. Tänaseks on kõik omavalitsused otsustanud matusetoetust maksta oma elanike abivajadust hindamata ehk universaalse toetusena.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on matusetoetuse väljastamine Tallinnas efektiivselt leidnud rakendust. „92% registreeritud surmade korral on makstud matusetoetust või kasutatud vahendeid linna poolt korraldatava matuse kulude katmiseks, ent protsent tõenäoliselt kasvab, sest inimestel on õigus toetust taotleda kolme kuu jooksul. Suures plaanis võib öelda, et peaaegu kõik, kel selleks õigus, kasutavad võimalust antud toetusele,“ tõdes Mölder.

Tallinna linnas on matusetoetuse suurus 250 eurot. „Kahtlemata ei kata toetus kõiki matustega seotud kulusid, sest korraldamine on niigi kulukas ja keeruline, kuid kindlasti on toetus siiski abiks raskel ajal,“ sõnas Mölder.

Toetust makstakse inimestele, kes korraldavad matust lahkunule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn. Matusetoetuse taotluse saab koos surma registreerimisega esitada perekonnaseisuametile või siis kasutada e-teenust www.taotlen.tallinn.ee.

Taotluse võib esitada ka lahkunu viimasesse elukohajärgsesse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda digitaalselt allkirjastatult või siis viia taotlus sinna ise kohale.