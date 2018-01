Tallinnas Maarjamäel leiti sajakonna Saksa sõduri säilmed

Tallinnas Maarjamäel leiti Kommunismiohvrite memoriaali ehitajate poolt kaevetöödekäigus sajakonna Saksa sõduri säilmed.

"Ehitajad peatasid tööd, kui nad luudele sattusid ja järgnevalt on seda olukorda uuritud. Tegemist on Teise maailmasõja aegse Saksa sõjaväekalmistu ühe osaga, mis sinna praegusele ehitustandrile välja ulatub," ütles ERR-i uudisteportaalile Eesti Sõjamuuseumi esindaja Arnold Unt.

"Matmiskoht on leitud. Kui palju täpselt seal inimsäilmeid leitud on, seda täpselt öelda ei saa, aga suurusjärgi mõttes võiks öelda, et sadakond. Aga see võib olla väheb, võib olla rohkem," lisas Unt.

Unt rääkis, et säilmetega tuleb koheselt tegelema hakata ja kevadeni seda lükata ei saa, sest see paneb kõik kaevetööd seisma.

Hinnanguliselt on Eestis maetud umbes 35 000 Teises maailmasõjas langenud Saksa relvajõudude sõdurit ja ohvitseri.