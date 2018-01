Tallinnas kolm trolliliini asendanud hübriidbussiliinidel on tarvis kasutada ka tavalisi diiselbusse

Tallinnas kolm trolliliini asendanud hübriidbussiliinidel on tarvis kasutada väikesel arvul ka tavalisi diiselbusse, sest hübriidid peavad saama aeg-ajalt sõita ka pikematel liinidel.

"Hübriidbusside planeerimine teistele liinidele tuleneb väga praktilisest põhjusest. Nende kasutamine niinimetatud pikematel liinidel võimaldab suurendada, aga ka ühtlustada hübriidbusside läbisõite ning nii hoolduste planeerimise kui ka uute busside võimalikult efektiivse kasutamise seisukohalt on see kindlasti oluline," ütles Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo Delfile. Selle tõttu võib tema sõnul näha hübriidbusse sõitmas ka liinidel nagu 16 Väike-Õismäe–Tallinn-Väike, 23 Kadaka–Bussijaam või 36 Väike-Õismäe–Viru.

Hübriidbussiliinide number 42 Väike-Õismäe–Kaubamaja, 43 Väike-Õismäe–Balti jaam ja 72 Keskuse–Kopli töö planeerimisel lähtutakse Harjo kinnitusel endiselt sellest, et neid liine teenindavad hübriidbussid. "Sarnaselt tavabussidega liinide teenindamisega on ka hübriidbusside korral paratamatu see, et planeeritu vajab tegelikkuses korrigeerimist tulenevalt erinevatest reaalsetest asjaoludest, nagu avariid, bussijuhtide tööaja arvestus, tehnilised probleemid või liiklusolud.

Diiselbusside arv hübriidbussiliinidel on väike

Loe veel

Harjo sõnul teevad diiselbussid hübriidbussiliinidel kuude lõikes 3–4 protsenti sõitudest. Detsembris ulatus diiselbusside osakaal siiski ligi kümne protsendini. "Kahjuks mõjutas detsembri pühadeperiood veidi busside hooldusplaani korrektset täitmist ning lisaks oli ka liiklusoludest tulenevaid erinevaid avariisid, mis eeldavad keskmisest rohkem reservbusside kasutamist," sõnas Harjo.

Tallinn otsustas vanade Škoda trollide amortiseerumise tõttu sulgeda trolliliinid number 6, 7 ja 9 ning asendada need hübriidbussiliinidega number 42, 43 ja 72. Bussitüübiks, mida neil liinidel kasutatakse, on Volvo 7900 Hybrid.

Mis vahe on tavalisel ja hübriidbussil?

Hübriidbussi erinevus tavalise diiselbussiga võrreldes seisneb selles, et sõiduk kasutab liikumiseks nii diislikütust kui ka elektrienergiat. Peatustest väljumisel ja fooride tagant sõitu alustades kasutab hübriidbuss elektrimootorit. Diiselmootor lülitub automaatselt sisse alles siis, kui buss on saavutanud teatud kiiruse või akud laadimist vajavad.