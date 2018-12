Tallinnas kohtuvad transpordiministrid

„Kui me räägime Rail Balticust, siis peame silmas pidama, et hõlmatud oleks ka naabrid, mitte ainult Eesti, Läti ja Leedu,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. „Soome juba valmistab ette ühisettevõttega liitumist ja Poola teeb omalt poolt pingutusi, et arendada raudteed Leedu-Poola piirist kuni Varssavini.“

Lisaks arutavad ministrid kohtumisel Euroopa Komisjoni initsiatiivi sõjalise liikumise rahastu loomise, kella keeramise, maanteepaketi, Brexiti ja raudteede elektrifitseerimise teemadel.

Eesti, Läti ja Leedu annavad täna ühtlasi Soomele üle ametliku kutse liituda Rail Balticu ühisettevõttega.