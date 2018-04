Tallinnas kohtuvad rahvusparlamentide esimehed arutava Euroopa tuleviku üle

Euroopa Liidu rahvusparlamentide esimehed ja Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani on Eesti riigikogu esimehe Eiki Nestori kutsel täna ja homme Tallinnas, et arutada euroliidu tuleviku ja julgeolekuga seotud küsimusi.

Nestor märgib konverentsi avakõnes, et liikmesriikidel on Euroopa Liidu tuleviku asjus küll eriarvamusi, kuid tähtis on nende üle ausalt ja avatult arutada.

Nestori sõnul on ühendus osa eurooplaseks olemisest ja seetõttu on ülioluline Euroopa Liit rahvale lähemale tuua. Tema hinnangul peaksid Euroopa Liidu suhtluse eest kodanikega seisma just rahvusparlamendid.

Euroopa tuleviku arutelule suunatud ettekande teeb Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Ettekannetega esinevad ka Poola Seimi marssal Marek Kuchciński, Slovakkia Rahvusnõukogu spiiker Andrej Danko ja Prantsuse Rahvusassamblee president François de Rugy.

Homme keskendutakse Euroopa julgeoleku- ja kaitseküsimustele. Ettekande teevad Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece, Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble ja Austria Rahvusnõukogu esimees Wolfgang Sobotka. Ettekannetele järgneb arutelu.

Hilton Park Hotellis toimuva konverentsi otseülekannet saab jälgida parleu2017.ee veebilehel, kust leiab ka ürituse programmi.

Foto- ja/või videomaterjal tehakse esimesel võimalusel kättesaadavaks parleu2017.ee veebilehel ning Riigikogu Flickri kontol ja YouTube’is.

Konverentsil osalejate mõtteid jagatakse Facebookis ja Twitteris.