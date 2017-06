Tallinnas kohtuvad Euroopa merevägede nooremohvitserid

Sel nädalal kohtuvad Tallinnas Miinisadamas peetaval seminaril Euroopa riikide merevägede nooremohvitserid, et arutada merelise julgeolekuga seonduvate teemade üle.

"Anname Euroopa ja NATO merevägede nooremohvitseridele seminaril võimaluse omandada uusi ametialaseid teadmisi ning jagada erinevaid nägemusi mereväeoperatsioonidest," ütles seminari korraldaja kaptenmajor Egon Kaur. "Oluline osa on ka Eesti kui mereriigi ajaloo tutvustamisel," lisas kaptenmajor Kaur.

Kohtumisest võtavad osa ligi 40 mereväeohvitseri 26-st Euroopa Liidu ja NATO riigist. Üles astuvad välisesinejad Euroopa kaitseagentuurist, Rootsi kaitseuuringute keskusest, Ameerika Ühendriikide mereväest ja meresõjaliste operatsioonide kompetentsikeskusest Saksamaalt.

Kohtumise põhiteema on seotud meresõjaliste ülesannetega kitsastel ja madalaveelistel merealadel, mille on korraldajariigina välja pakkunud Eesti. Lisaks arutletakse kohtumisel, kuidas muutuvad nõuded merevägedele, milline on mereliste võimekuste strateegia ja selle mõju tänapäeva mereväele ning kuidas luua tasakaalustatud merejõude. Samuti räägitakse tehnoloogia arengu, mereseire ja autonoomsete süsteemide kasutamisega seonduvatel teemadel.

ESYO (European Seminar for Young Officers) on Euroopa merevägede nooremohvitseridele suunatud seminar, mille eesmärgiks on edendada liikmeksolevate merevägede üksteisemõistmist ja suurendada mereteadlikust oma liikmesriikides. 1999. aastal alguse saanud iga-aastane liikmesriikide vahel roteeruv üritus toimub tänavu esimest korda Eestis.