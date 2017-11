Tallinnas kogunevad parlamendiliikmed ja kosmoseeksperdid kogu Euroopast

Riigikogu korraldab Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) eesistujana plenaaristungi Tallinnas.

Üritus toob kokku parlamendiliikmed, kosmoseeksperdid ja -ettevõtjad kogu Euroopast, et arutada seadusandluse, e-ühiskonna ja kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle.

EISC Eesti eesistumise esinaise Liisa Oviiri sõnul on Eesti ettevõtjad ja kosmoseteadlased end juba kosmosevaldkonnas tõestanud, täites eeskätt Euroopa Kosmoseagentuuri tellimusi.

„Kosmosevaldkonna sujuval arenemisel on oluline roll ka seadusandlusel,“ märkis Oviir. „Kuna pidevalt lisandub uusi tegijaid, tuleks ilmaruumi valdkonda seadustega senisest enam toetada. Selleks, et kosmosepoliitika oleks jätkuvalt arenev ja Eesti huvid kaitstud, võiksime jõuda lähiajal aruteludeni, kas on vaja välja töötada kosmoseseadus."

Konverentsi avavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja EISC 2017 esinaine Liisa Oviir. Põhiettekande teeb Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann-Dietrich Wörner.

Paneeldiskussioonides osalevad teiste seas Cybernetica AS teadlane Dan Bogdanov, E-riigi Akadeemia asutajaliige Linnar Viik, AZO – Space of Innovation tegevdirektor Thorsten Rudolph ja Euroopa Komisjoni peadirektoraadi kosmoseandmete üksuse juht Andreas Veispak.

Eesti eesistumise eesmärk on tekitada arutelu, kuidas ettevõtlust kosmosevaldkonnas paremini rakendada, samas keskkonda ja ammenduvaid ressursse säästes.

Kosmose kasutamist reguleerivad ÜRO konventsioonid võeti vastu 50 aastat tagasi kui kosmoses tegutsesid suurriigid. Tehnoloogia areng on avanud kosmose eraettevõtlusele ja sellega seotud äris leidub suuri kasvuvõimalusi. Seetõttu pööratakse tähelepanu probleemidele, mis on seotud kosmosevaldkonna seadusandlusega.

1999. aastal asutatud EISC-i kuuluvad EL-i ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid, hetkel 12 täis- ja üks assotsieerunud liige.

EISC plenaaristung on üks Tallinnas toimuva Euroopa kosmosenädala üritustest.

6.-7. novembril Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis toimuva plenaaristungi kava on leitav Riigikogu.ee lehel (inglise keeles).