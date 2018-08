Tallinnas hakkavad sõitma muusikainimeste nime kandvad trammid.

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul otsustati muusikainimeste kasuks, kuna just muusika on toonud Eestile maailmas enim tuntust. „Muusika on universaalne keel, mida mõistetakse ühtviisi kõikjal. Laulupeotraditsiooni kandjad, omanäolise väljenduslaadiga heliloojad ning tunnustatud dirigendid on tutvustanud meie väikest riiki kõigil kontinentidel ning meie arvates pole ülearune juhtida veelkord tähelepanu nende suurepärasele loomingule. TLT teeb kodumaisele muusikamaailmale kummarduse, nimetades alates septembrist aasta jooksul igas kuus ühe trammi tuntud muusikainimese nimega,“ selgitas Boroditš.

TLT-le pole nimeliste trammide liinile saatmine esmakordne. Tallinnas sõidab kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 uut CAF trammi on saanud endale populaarsed naisenimed.

Esimene nimeline KT-6 tramm saadetakse liinile septembri keskel. Kelle nime see hakkab kandma, avalikustab TLT järgmisel nädalal.