Tallinnas Gonsiori tänaval ei tehta nädalavahetusel remonti soovist arvestada kohalike elanikega

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul ei tehta Tallinnas Gonsiori tänaval nädalavahetusel remonditöid sellepärast, et soovitakse arvestada Gonsiori tänava elanikega.

Rüütelmaa sõnul on enamikel inimestel nädalavahetusel puhkeaeg, mistõttu soovitakse Gonsiori tänava elanikke remonditöödega kaasnevast mürast ja vibratsioonist nädalavahetustel säästa.

Ühes Gonsiori tänava lõigus on remonditööd peatatud ka kommunikatsioonitorustiku osade tarne ootuses.

Põhimõte tänavaäärsete majade elanikke nädalavahetusel remonditöödega mitte häirida kehtib Rüütelmaa kinnitusel ka kõigil teistel elamupiirkondi läbivatel tänavatel.

Rüütelmaa ütles, et mõistab autojuhtide soovi, et teetööd võimalikult kiiresti läbi saaks, kuid kohalike elanikega arvestamine on tema sõnul samuti oluline.