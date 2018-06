Tallinnas Gonsiori tänava remondi venimise tõttu raskustes kohvikupidaja: no kuidas niimoodi saab? Pool aastat rekonstrueeritakse kolmesada meetrit

Gonsiori tänava ehitus Foto: Jaanus Lensment

Tallinnas Gonsiori tänava alguses toimuvate ehitustööde venimine on pannud seal asuvad ärid väga keerulisse olukorda. Kuigi kahele neist on linn lubanud paigaldada infotahvlid, kus on kirjas, et ärid on avatud, ei ole seda tehtud. Ärid on kaotanud aga enam kui pooled klientidest.