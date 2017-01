Tallinnas alustab tööd uus kakskeelne erakool

Uuel õppeaastal avab Tallinnas uksed uus erakool Avatud Kool, kus koos hakkavad koos õppima eesti ja vene emakeelega lapsed.

Kooli asutajad lubavad, et põhikooli lõpuks on lastel kolmanda keelena selge ka inglise keel. Tegutsema hakkab Avatud Kool Põhja-Tallinnas, jagades ruume Karjamaa kooliga, vahendab ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Uuest õppeaastast avatakse esimene ja teine klass, ühes lennus on kaks paralleelklassi; ühes klassis õpib 30 last ning tunnis on korraga kaks õpetajat. Pool päeva õpitakse eesti keeles ja teine pool vene keeles. Kooli direktor Helen Sabrak ütles, et iga õpetaja hakkab lastega suhtlema ainult oma emakeeles.

"Lapsed õpivad üsna kiiresti sellises mudelis niiöelda keelt vahetama. Kui nende ees seisab vene keelt kõnelev õpetaja õpetaja, pöörduvad nad automaatselt tema poole vene keeles ja eestikeelse õpetaja poole eesti keeles," rääkis Sabrak.

Muusika ja liikumine on esimeses klassis inglise keeles ning edaspidi hakkab inglise keele maht suurenema.

Kooli asutajateks on teiste seas näiteks Noored Kooli programmi algataja Artur Taevere ja Kiusamisvaba kooli käivitaja Rasmus Rask. Koolis on õppemaks, 110 eurot kuus, kuid samas on ka vajaduspõhised tasuta stipendiumikohad.