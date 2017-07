Tallinnas alustab eakate kinoklubi. Taavi Pukk: "See pole kindlasti valimiskampaania"

Keskerakond tahab valijaid meelitada ukselt-uksele kampaaniaga.

Tallinna Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsused on üheskoos otsustanud alustada eakate kinoklubi. Kuivõrd filmiseansid toimuvad vahetult enne valimisi, tekib loomulikult küsimus ega tegemist ei ole järjekordse üritustesarjaga, millega eakatelt valijatelt hääli meelitada.

"Kaudselt on ju kõik asjad valimistega seotud – teede ehitamisest pargipinkide panemiseni. Aga nendel kino üritustel me siiski valimiskampaaniat ei tee ja kindlasti ei hakata seal jagama minu näoga tasse või muid Keskerakonna meeneid," kommenteeris Kesklinna vanem Taavi Pukk. "Aga ma ei kahtle, et poliitilised oponendid püüavad igale algatusele valimiskampaania silti külge kleepida," lisas ta.

Tema sõnul on kinolinastuste korraldamise mõte idanenud juba alates veebruarist ja see sai alguse pärast seda, kui Pukk kesklinnas ametisse astus ning kuulis paljudelt vanainimestelt, et nad tahaksid koos teiste eakatega rohkem lävida ja sotsialiseeruda.

"Ühelt poolt on see seotud sellega, et inimesi kodust välja viia ja pakkuda ägedat tegevust. Teisalt see, et tahaks teha midagi sellist lahedat, mis ei oleks üle mõistuse kallis. Kontserti korralda pole just kõige odavam, aga kinoseansse saab lahendada mõistlikult. Huvitav on see, et juba praegu tuntakse eakate hulgas selle vastu huvi ja esimesele seansile on registreerunud üle saja inimese. Korraldades kinoseansse koos Põhja-Tallinna linnaosaga hoiame kokku kulusid ning anname Kesklinna ja Põhja-Tallinna inimestele toreda võimaluse omavahel suhelda," sõnas Pukk.

Ta avas veidike ka Keskerakonna KOV-valimiste jaoks plaanitud valimiskampaania kaarte. Kindlasti on erakonnal plaanis ka suuremate ürituste formaadis kohtumisi valijatega, kuid peamiselt loodavad keskerakondlased edu saavutada läbi telgikampaaniate tänaval ning kandidaatide tutvustamisel ukselt-uksele kampaania käigus.

Eakate kinoklubi esimene seanss toimub veidi enam kui kahe nädala pärast, 1. augustil ning kinolinale jookseb Eesti filmiklassika "Kevade". Lisaks linastuvad Salme kultuurikeskuse saalis toimuvatel seanssidel näiteks ka "Keskea rõõmud", "Suvi", "Georg" ja "Perekonnavaled".

"Need filmid on sellised, mida kõik on näinud ja neid osatakse peast tsiteerida, kuid neid tahetakse ikka ja jälle näha," võttis Pukk asja kokku.