Tallinnas algab Tammsaare pargi rekonstrueerimine

Tallinna kommunaalamet kuulutas välja riigihanke Tammsaare pargi rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks. Pargi rekonstrueerimistööd toimuvad 2017. ja 2018. aastal.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf avaldas lootust, et riigihanke tulemused selguvad ettenähtud protseduuriliste tähtaegade raames ja pargi rekonstrueerimistöödega saab võimalikult ruttu alustada.

„Tammsaare pargi rekonstrueerimine on eelduseks kogu linnasüdame ümberkujundamisele kaasaegseks avatud linnaruumiks,“ ütles Klandorf. „Rekonstrueerimisprojekti mahus on koostatud uus lahendus ka „Viru“ keskusega külgnevale praegu ebamäärase funktsiooniga kasutamata alale, kuid seda on planeeritud täpsustada Tallinna peatänava projekteerimistööde mahus. Nimetatud ala peaks moodustama üleminekutsooni lopsaka, peamiselt ajaloolise haljastusega Tammsaare pargi ja kaasaegse vormikeelega hoonetekompleksi vahel. Samuti lahendatakse peatänava projektiga skulptuuri „Merineitsi“ asukoha muudatus.“

Pargi rekonstrueerimise projekt koostati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 2012. aastal läbi viidud ideekonkursi võitnud arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid poolt, ideekonkursi võidutöö "Belle Epoque" alusel. Tööde mahus uuendatakse pargi teede katendid, korrastatakse haljastus, rajatakse vajalikud tehnovõrgud, uuendatakse valgustus ning paigaldatakse linnamööbel. Estonia Teatri esisele alale rajatakse Uue Turu plats, mille täna olemasolev süvend on plaanis likvideerida. Olemasolev 1905 aasta mälestusmärk nihutatakse keskselt kohalt pisut varjatumasse pargitsooni. Uue Turu platsil saab korraldada kultuuriüritusi ning paigaldada ajutisi müügilette hooajaliste turgude tarvis. Tammsaare monumendi taga tihendatakse teedevõrku ning sinna on lisatud „folie“- tüüpi katusealuseid ja intiimsemat haljastust. Estonia teatri poolsele küljele rajatakse laste mänguväljak.

Pargis ajalooliselt asunud endise turuhoone vundamendi varemete võimalik kasutuselevõtt ning konkreetne arhitektuurne lahendus täpsustatakse eraldiseisva projekti alusel. Ideekonkursi võidutöös planeeriti samale asukohale maapealsena kergkonstruktsiooniga pargipaviljon.