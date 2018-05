Tallinnas algab homme rahvusvaheline e-valitsemise konverents

E-riigi Akadeemia arendusdirektor Hannes Astoki sõnul keskendub tänavune konverents internetikasutajate ootustele ja vajadustele riigiga suhtlemisel ja digitaalsel asjaajamisel. “Riigid ja omavalitsused seisavad silmitsi tõsiasjaga, et inimesed on internetis, kuid nemad mitte, või on seal kasutajate jaoks väga ebamugavalt. Konverentsi mõte on teadvustada valitsustele ja organisatsioonidele vajadust olla oma rahva jaoks olemas ka internetikeskkonnas ning pakkuda ideid, kuidas tuua kogukonnad, omavalitsused, IT ettevõtted ja start-upid arendama inimestele vajalikke ja käepäraseid teenuseid,” ütles Hannes Astok. „E-riigi arendamine on ühislooming, mitte ametkondade ajaviide. Eesti võiks olla siin eeskujuks.“

Konverentsi aruteludes otsivad eksperdid muu hulgas vastust küsimustele, kas Euroopa Liidu uus andmekaitseseadus takistab või toetab digiarengut, kas riigid suudavad pakkuda kodanikele kasutaja-keskseid e-teenuseid ning millised on digiajastul demokraatia proovikivid. Ühtlasi saab tutvuda Eesti IT- ja digivaldkonna iduettevõtete ning idapartnerlusriikide e-riigi arendamise kogemuste ja uuemate arengutega.

E-riigi Akadeemia esitleb konverentsil uuendatud enam kui 100 riigi kübersuutlikkust kaardistavat riikide küberturvalisuse indeksit.

Neljandat korda toimuva e-valitsemise konverentsi korraldab E-riigi Akadeemia välisministeeriumi, Rootsi valitsuse, Tallinna linna ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

Lähem info esinejate ja kava kohta ning otseülekanne aruteludest konverentsi ajal Tallinn e-Governance Conference veebilehelt