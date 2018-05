Tallinna volikogusse sai Hanno Pevkuri asendusliikme asendusliikme asendusliikme asendusliige Toomas Kärk

Seotud lood: Taavi Aasa umbusaldamise tarbeks loobuvad viis linnavolinikku ajutiselt oma kohast

Tallinnas aset leidva linnaosade aina teravama segregeerumise osas võiks Kärgi meelest linn midagi ette võtta. "Elanikkond peaks olema mitmekesisem," nentis Kärk, kuid ütles, et ei ole sellele küsimusele varem mõelnud ja täpsemat vastust anda ei oska. Ta märkis ka, et tegemist on globaalse protsessiga ja Tallinn ei ole siin erand.

Linnaplaneerimise suundadest rääkides ütles Kärk, et suundunusi on nii häid kui probleemsemaid, kuid midagi täpsemat välja tuua ei soovinud.

Mis puudutab tulevikuplaane volikogu liikmena, siis arvab Kärk, et tal on raske esialgu põhjapanevaid uuendusi ette võtta. "Praegu alles läksin volikogusse, pole veel jõudnud midagi läbi rääkida" märkis ta. "Loomulikult kõike seda teeme me erakonnaga koostöös, mina üksinda ei suuda kindlasti seal midagi ära teha," sedis Kärk esikohale erakonna toe.

Kärk on volikogus tõenäoliselt kolmeks kuuks, kuna kohast loobunud volikogu liige Heli Teder, keda Kärk asendab, varem oma kohta tagasi nõuda ei saa.