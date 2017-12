Tallinna volikogu revisjonikomisjon plaanib Tondiraba spordikeskuses läbi viia täiendava kontrolli

Täna toimus Tallinna revisjonikomisjoni erakorraline istung, kus arutati sisekontrolli poolt Tondiraba spordikeskuse kohta tehtud auditit. Istungil võeti Tondiraba skandaaliga seoses vastu kolm tähtsamat otsust, neist tähelepanuväärseim on komisjoni planeeritav täiendav kontroll spordikeskuses.

Komisjoni esimees Helle Särgava ütles Delfile, et otsustati plaanida komisjoni poolt läbi viidav kontroll spordikeskuses pooleteise aastase ajavahemiku kohta, mis algab 2016. aasta juuniga ja lõpeb selle aastaga. "See on ajavahemik, kuhu jääb sisekontrolli kontroll ja tänane päev," ütles Särgava Delfile.

Istungil otsustati ka seda, et politseilt tuleb aru pärida, kas Tondiraba sahkerdamise osas on menetlust alustatud. Särgava sõnul sai komisjon nimelt täna teada, et sisekontroll on keskkriminaalpolitsei korruptsioonibürood Tondiraba spordikeskuse korruptsiooniohust kahel korral teavitatud, kuid tänase päevani ei ole sisekontroll politseilt vastust saanud.

Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Olja Kivistik aga ütles Õhtulehele juba eilseks, et ehkki kontrollakt tõi välja mitu olulist rikkumist, siis nende lahendamine kuulub linna pädevusse. "Kriminaalmenetluse alustamiseks viiteid ei tuvastatud ning ka jäähalli tööd korraldati ümber, seega puudub ka vajadus süüteomenetluseks," märkis Kivistik.

Lisaks otsustas komisjon kutsuda järgmisele istungile ka Tallinna spordi- ja noorsooameti juht (ILVES), et nende haldusalasse kuuluva spordikeskuse segaduste kohta selgitusi küsida.

TSNA juhataja Rein Ilves ütles eelmisel nädalal Delfile, et mitmed auditis viidatud probleemid on tänaseks lahendatud ning asjad liiguvad paremuse poole. Spordikeskuse juhataja Jelena Glebova jätkamises Ilves probleemi ei näe ja ütles, et talle tuleb aega anda.

Samuti on Ilvese sõnul ametil plaan korraldada uuel aastal järelaudit, kus fikseeritakse ära, kas asjaolusi on arvestatud või mitte. "Laseks sel majandusaastal ära lõppeda ja vaatame siis, kuidas on majanduslikud tulemused võrreldes planeerituga," ütles Ilves. Järelaudit plaanitakse korraldada tuleva aasta esimeses kvartalis.