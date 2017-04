Tallinna volikogu opositsioon nõuab Arvo Sarapuu tagasiastumist

Tallinna linnavõimu opositsioonierakonnad nõuavad abilinnapea Arvo Sarapuu tagasiastumist ning korda Tallinna prügimajandusele.

Opositsioonierakonnad (SDE, IRL ja Reformierakond) nõuavad tänasel Tallinna linnavolikogu istungil umbusaldusavaldusega abilinnapea Arvo Sarapuu tagasiastumist. Vahetult enne istungit, kell 15.00 kogunevad kolm erakonda ühisele meeleavaldusele, kus nõuavad korda Tallinna prügimajanduses.

"Seaduse järgi on jäätmevedu elutähtis teenus, nagu ka politsei või kiirabi. Arvo Sarapuu korraldatud prügivedu näib pigem klassikalise itaalia maffia tegevusena, mis põhjustab halvimal juhul linlastele tervisehädasid, aga kindlasti kätkeb endas Tallinnale olulist maineriski," sõnas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Hanno Matto.

"Korruptiivne kaos, mis on keskerakondliku linnajuhtimise tulemusena Tallinna prügimajanduses tekitatud, peab lõppema ja ei ole mõeldav, et abilinnapea Arvo Sarapuu jätkab linnajuhina. Maksumaksja raha ei tohi kasutada endale kasulike ettevõtete tegevuse toetamiseks, vaid kvaliteetsete teenuste pakkumiseks," lisas Matto.

IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar märkis, et kuigi Arvo Sarapuu on end väidetavalt tänaseks oma äridest taandanud, siis skeemid töötavad edasi, lihtsalt läbi pereliikmete. "Tänane olukord on lubamatu ja Tallinna linn vajab kiiresti uut linnapead ja abilinnapead!" sõnas Kübar.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Ants Leemets toonitas, et avalik sektor peab olema läbipaistev ning aus. "Tänane olukord Tallinna prügimajanduses tõestab järjekordselt, et Tallinna linnavalitsus ajab asju hämaral ning linnaelanike eest varjatud viisil. Prügimajanduse eest vastutav abilinnapea Arvo Sarapuu peab lähtuma oma töös linnaelanike huvidest, mitte isiklikest ärihuvidest," lisab Leemets. "Kui abilinnapea seda teha ei suuda, ei saa ta paraku oma kohal jätkata," on Leemets veendunud.​