Tallinna, Vilniuse ja Riia linnapeade kohtumisel arutati ka turismimaksu teemat

Seoses juubeliaastaga kohtuvad kolme Balti pealinna linnapead aasta jooksul kõigis kolmes linnas. Samuti on juubeliaasta kultuurielu üheks tähtsündmuseks kõigis pealinnades toimuv linnaorkestrite ühiskontsert.

Kolmepoolsel kohtumisel jätkasid Riia, Vilniuse ja Tallinna linnapead mais Tallinna kohtumisel ja juunis Riia kohtumisel alustatud diskussioone linnadele olulistes küsimustes nagu transpordikorraldus, linna arendusprojektid, investeeringute rahastamine Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi raames. Kõneks oli ka turismimaksu teema, mida sellest suvest juba rakendatakse Vilniuses ja alates järgmisest aastast ka Riias.

„Peame ära kasutama selle, et ühise ajaloo tõttu on meil sama stardipositsioon ja väljakutsed. Seetõttu on ka meie probleemid sarnased ja vastastikku kergesti mõistetavad. Alati on kasulik uurida naabrite lahendusi enne kui oma jalgratast leiutama hakata“, märkis Taavi Aas.

Kolme Balti riigi pealinnade linnapead kohtusid esmakordselt Tallinna päeval, 15. mail Tallinnas. Kohtumisel lepiti kokku, et riikide juubeliaastal kohtuvad linnapead kõigis kolmes pealinnas ning dialoog jätkub ka edaspidi. Tänasel kohtumisel Vilniuses lepiti kokku, et edaspidi hakatakse kolmepoolselt kohtuma kord aastas igas pealinnas kordamööda. Tallinna linnapea Taavi Aas tegi ettepaneku, et järgmise aasta Balti pealinnade linnapeade kohtumine võiks toimuda Tallinnas.

Esmaspäeval sõidab linnapea Taavi Aas Vilniusest Prantsusmaale, Dunkirque´i, et osaleda tasuta ühistranspordi linnade võrgustiku konverentsil.