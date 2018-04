Tallinna Vesi Pirita tee kandi veetorudest: kontrollime torusid regulaarselt ja Tallinna lahte need ei reosta

Venniku sõnul ei vasta ka tõele, et kõnealused torud on kaardistamata. "Torud on geoinfosüsteemides täiesti olemas. Tallinna linna sademevee väljalaske registreeriti ühtsesse süsteemi eelmise sajandi lõpus," ütles Vennik.

Miks jäid need lokaalsed vihmavett juhtivad torud toona arvele võtmata, on Venniku sõnul täna raske vastata. "Tõenäoliselt peeti selliseid lokaalseid torusid nende väikese vooluhulga tõttu ebaoluliseks ega nähtud selleks vajadust. Need väljalasud, mis koguvad sademevett suurematelt valgaladelt, on olnud algusest peale registreeritud ja kõik neis kohtades võetud proovid vastavad nõuetele," toonitas ta. "Hetkel oleme Keskkonnaametiga läbirääkimistes, et registreerida ka need väljalasud, mis täna veel seal ei ole," lisas Vennik.

Vaatamata asjaolule, et Pirita tee väikeseid väljalaskusid registrisse kantud ei ole, on Tallinna Vesi neid Venniku sõnul siiski pidevalt hooldanud, et vältida linnaelanike jaoks üleujutustest tulenevaid ebamugavusi.