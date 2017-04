Tallinna vapimärgi pälvivad Elmo Nüganen ja Jaan Tammsalu

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Elmo Nüganenile ja Jaan Tammsalule.

Tallinna vapimärk antakse füüsilistele isikutele linna erilise austusavaldusena. Vapimärke on antud alates 1997. aastast. Kokku on välja antud 26 vapimärki. Vapimärgi annavad autasustatavale kätte linnavolikogu esimees ja linnapea Tallinna raekojas Tallinna linna päeval 15. mail.

Taotluse omistada vapimärk Tallinna Linnateatri peanäitejuhile Elmo Nüganenile märkimisväärse panuse eest teatri arengusse esitas Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon.

Eesti näitleja, teatri- ja filmilavastaja Elmo Nüganen (sündinud 1962) on alates 1992. aastast Tallinna Linnateatri peanäitejuht. Nüganen on Eesti üks hinnatumaid lavastajaid, kelle lavastused on olnud Linnateatri repertuaaris alati olulisel kohal, ta on Linnateatrit ka festivalidel väärikalt esindanud ning on oma sihikindla tööga Eesti kultuuriloo edendamisel kõigile eeskujuks.

Taotluse anda vapimärk pikaajalise pühendunud töö eest tallinlaste vaimuliku teejuhi ja hingehoidjana EELK Jaani koguduse õpetajale ja Tallinna praostkonna praostile Jaan Tammsalule esitas Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Jaan Tammsalu (sündinud 1960) missiooniks on olnud Tallinna kodanike pikaaegne vaimulik teenimine ja hingehoidliku töö korraldamine. Jaan Tammsalu juhitud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jaani kogudus on rikastanud linna kultuuri ja muusikaelu üle kümne aasta. Jaan Tammsalu on aidanud tallinlasi läbi hingehoiu, diakooniatöö ja noortetöö alates aastast 2004.

Senised Tallinna vapimärgi kavalerid on muusikud Neeme Järvi, Eri Klas ning Veljo Tormis, kirjanik Jaan Kross, maalikunstnik Olev Subbi, arhitekt Dmitri Bruns, ühiskonnategelane ja kunstnik Heinz Valk, Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso, president Lennart Meri, emeriitprofessor Mati Hint, näitleja Ita Ever, kultuuriajaloolane Jüri Kuuskemaa, poliitik ja ühiskonnategelane Edgar Savisaar, ajakirjanik Urmas Ott, president Arnold Rüütel, Eesti vabadusvõitluse ajaloo, ideede ja rahvuslike põhiväärtuste propageerija Jüri Uppin, lastekirjanik Ellen Niit (Kross), Vana Baskini Teatri kunstiline juht Eino Baskin, helilooja Arvo Pärt, Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi, Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal, Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskoori dirigent Kuno Areng, Tallinna abilinnapea Merike Martinson, endine Tallinna linnapea Harri Lumi ning ajaloolane ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat.