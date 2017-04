Tallinna valimisliit süüdistab Vabaerakonda ülevõtmiskatses

Vabaerakond otsustas minna Tallinnas välja mitte oma nimekirjaga, vaid valimisliitudes. Kõige tõsiseltvõetavam Tallinna valimisliit Vaba Talinna Kodanik (VTK) süüdistab aga Vabaerakonda seetõttu valimisliidu ülevõtmise ja parteistamise katses.

VTK pani esmaspäeval Facebooki Vabaerakonna suhtes väga kriitilise postituse. "Viimati ründas VTK-d Vabaerakonna endine esimees Andres Herkel, kes esines Kuku raadios süüdistusega, et VTK ei soodusta piisavalt Vabaerakonna liikmete kandideerimist Tallinnas. Enamgi, Herkel viskas ridade vahel õhku ähvarduse, soovitades erakonna uuel esimehel "selle teemaga tõsiselt tegeleda"," kirjutas VTK.

VTK tuumikgrupi liige ja Põhja-Tallinna piirkonna juht Õie-Mari Aasmäe kommenteeris, et peale VTK kandideerimist 2013. aasta valimistel läksid osad inimesed erakonda tegema, teised jäid aga parteituks ja soovivad ka seekord minna valimistele sooviga depolitiseerida Tallinna juhtimine.

"Vabaerakond on viimase aasta jooksul meile korduvalt lähenenud, nii ülevõtmise ähvarduste kui ka koostööettepanekutega. Ma saan küll aru, et mitmed neist häälekandjatest on praeguseks erakonnast lahkunud, aga siiski tekib küsimus, et kelle põhimõtteid nad edasi andsid," küsis Aasmäe.

"Eriti tervalt tuli see küsimus meie jaoks üles pärast Andres Herkeli sõnavõttu raadios. Lisaks on jätkuvalt hingel küsimus, et kas me täna oleme olukorras, kus Vabaerakond organisatsioonina soovib kontrollida valimisliitude tegevusi ja tagada, et nende liikmed ka valimisliitudes kandideerida saavad, pakub nö katusorganisatsiooni teenust?"

Reedel Kuku raadios rääkides nentis Herkel tõesti, et ta pole väga rahul olukorraga Tallinnas. Ta ütles raadios, et Vabaerakonna liikmetel on valmisolek VTK nimekirjas kandideerida, aga kontaktid VTKga katkesid märtsis.

Herkel soovitas täna VTK süüdistusi kommenteerides VTK-l rohkem tegeleda Tallinna vallutanud korruptsiooniga ja vähem Vabaerakonnaga. "Me oleme jätnud VTK-le võimaluse Vabaerakonnaga mitte konkureerida, sest üldiselt ajaksime ju sarnast asja. Pall on nende käes, aga millegipärast nad ei mängi," teatas Herkel.

Valus küsimus

Vabaerakonna jaoks oli kohalikel valimistel Tallinnas käitumise küsimus üsna valus. Vabaerakond võttis vastu otsuse kandideerida kõikjal Eestis valimisliitudes. Kui teistes omavalitsustes on valimisliidud tugeval positsioonil, siis Tallinnas ei suutnud ükski valimisliit eelmistel valimistel linnavolikokku saada.

Vabaerakonna Tallinna liikmed lõid eelmisel aastal Tallinnas kohalikeks valimisteks valmistumiseks Tallinna Koostöökogu (KTK). Tollal erakonna esimeheks olnud Herkel kandideeris ka KTK juhatusse, aga ei osutunud valituks. KTK-l oli seejärel kaks juhti, kellest mõlemad panid peatselt ameti maha ja lahkusid erakonnast.

Seejärel KTK lagunes ning Vabaerakonna pressiesindaja sõnul polegi Vabaerakonnal praegu Tallinnas kohalike valimiste eest vastutavat isikut.

KTK viimane juht Ats Miller avaldas enne erakonnast lahkumist artikli, milles kritiseeris teravalt otsust Tallinnas valimisliitude nimekirjas kandideerida.

Miller kirjeldas ka läbirääkimisi VTKga. "VTK sõnum Vabaerakonnale oli selge – ei mingit võrdset partnerlust, nemad kutsuvad endaga ühinema kõiki, keda nad tahavad enda hulka vastu võtta. Ehk siis saavad VTK nimekirja need vabaerakondlased, kes piisavalt madalalt üle nende ukseläve sisse roomavad. Probleem on siin selles, et neid on umbes 6, ent Vabaerakond arvestas, et Tallinnas õnnestub omalt poolt nimekirja tuua vähemalt 100 (aga valimisliidus teatavasti hääletavad kandidaadid, st ilma sellise segregatsioonita kaotaksid nad ju kohe kontrolli...)"

Ka Aasmäe kinnitas, et VTK-l polnud mingit soovi kõiki vabaerakondlasi vastu võtta. "Meie eesmärk on siiski teha valikuid, kes valimisliitu ka siiralt sobivad ja kes on tugevalt erakonna poolt mõjutatud ehk sisuliselt siis sunnitud meiega liituma. Valimisliit soovib olla oma otsustes vaba ning mitte alluda erakondade suunistele, retoorikale ja meedias väljaöeldud kibestumistele," teatas Aasmäe.